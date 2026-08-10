Цілком ймовірно, що нова хвиля мігрантів у Сеуті стане навіть інтенсивнішою, адже в інтернеті закликів до масового перетину кордону стає лише більше, пише Euractiv.

Що відомо про новий можливий наплив мігрантів до Сеути?

У дописах, що поширюються у Facebook, WhatsApp та TikTok, людей закликають нелегально перетинати кордон 15 серпня, або ж навіть раніше. Для цього радять обігнути вплав хвилеріз Тарахаль, аби дістатися анклаву на узбережжі Північної Африки.

В Іспанії уряд наполягає, що готовий цього разу впоратися з будь-якою ситуацією на кордоні, і що там розраховують на співпрацю з марокканськими правоохоронними органами, аби уникнути повторення липневого інциденту.

Тоді лише за кілька днів кордон перетнули приблизно 70 000 мігрантів з Марокко. Більшість з них швидко покинули місто, але тисячі досі перебувають там – і за останніми даними регіональної влади, під час цієї кризи загинула принаймні 141 особа.

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Лідери 22 країн ЄС підписали листа, написаного Джорджією Мелоні, прем'єр-міністеркою Італії та Метте Фредеріксен з Данії, в якому закликають до скоординованої європейської відповіді, а також звинувачують іспанську міграційну політику у ситуації, що склалася.

Як реагують у Європі?

Австрійська міністерка у справах Європи, інтеграції та сім'ї Клаудія Бауер раніше закликала Іспанію "суттєво посилити" прикордонний захист. А ось в Італії пішли далі: уряд Джорджії Мелоні запровадив прикордонний контроль для іспанців, що намагаються потрапити до Італії.

На вимогу Мадриду скасувати його в Італії відмовили, також відкинувши погрози Іспанії вжити "пропорційних" заходів.