Украинка, недавно переехавшая в популярный испанский город Малагу, оказалась не готова к тому, что страна "просто застряла в Средневековье", сообщает mariel.le.mari.

Что именно не устраивает украинку в Испании?

Если вам нужно оформить документы в Испании, то нечего и надеяться сделать это онлайн.

Я не прошу много – просто кнопку "сделать все онлайн", и забыть. Но нет, берешь эту ситу, дают тебе твою запись, приходишь на него, а тебе дают еще талончик,

– пожаловалась украинка.

По ее словам, для каждого документа в Испании нужно выстоять не одну, а несколько очередей. В какой-то момент блогерка уже даже прекратила злиться на систему, а просто приняла ее.

Впрочем, особенно удивляет ее еще одна вещь: практически повсеместно на испанских улицах продаются настоящие кассеты.

Кто их покупает? Где эти люди вообще? Короче, Испания – это когда ты живешь будто в 2026, но иногда тебя резко отбрасывает где-то в 90-е,

– поделилась девушка.

Что еще нужно знать перед переездом в Испанию?

Еще одна вещь, к которой следует подготовиться еще перед переездом в Испанию – это местные цены на жилье. Украинка же оказалась неприятно поражена, когда выяснила, что за однокомнатную квартиру в Малаге нужно отдать практически 1000 евро.

Кроме того, владельцы квартир очень осторожно относятся к арендаторам – и поэтому потенциальным жильцам нужно собрать немало документов и пройти своеобразное "собеседование", чтобы иметь крышу над головой.