Українка, що нещодавно переїхала до популярного іспанського міста Малаги, виявилася не готовою до того, що країна "просто застрягла в Середньовіччі", повідомляє mariel.le.mari.

Цікаво "Реально бісить": українка розкрила найнеприємніший закон Іспанії

Що саме не влаштовує українку в Іспанії?

Якщо вам потрібно оформити документи в Іспанії, то годі й сподіватися зробити це онлайн.

Я не прошу багато – просто кнопку "зробити все онлайн", і забути. Але ні, береш цю сіту, дають тобі твій запис, приходиш на нього, а тобі дають ще талончик,

– поскаржилася українка.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За її словами, для кожного документа в Іспанії потрібно вистояти не одну, а кілька черг. В якийсь момент блогерка вже навіть припинила злитися на систему, а просто прийняла її.

Українка розповіла про неприємний нюанс життя в Іспанії: дивіться відео

Втім, особливо дивує її ще одна річ: практично повсюди на іспанських вулицях продаються справжні касети.

Хто їх купує? Де ці люди взагалі? Коротше, Іспанія – це коли ти живеш ніби у 2026, але іноді тебе різко відкидає десь в 90-ті,

– поділилася дівчина.

Що ще потрібно знати перед переїздом до Іспанії?

Ще одна річ, що якої слід підготуватися ще перед переїздом до Іспанії – це місцеві ціни на житло. Українка ж виявилася неприємно вражена, коли з'ясувала, що за однокімнатну квартиру у Малазі потрібно віддати практично 1000 євро.

Окрім того, власники квартир дуже обережно ставляться до орендарів – і тому потенційним мешканцям потрібно зібрати чимало документів та пройти своєрідну "співбесіду", аби мати дах над головою.