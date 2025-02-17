Например, мало кто знает, что в итальянской Венеции существует "теневой налог", а в Польше – "дождевой". Сегодня 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу рассказывает о необычных налогах в мире.

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ГНС рассказала о необычных налогах в мире

Плата за тень

С 1993 года в Венеции введен налог для владельцев магазинов и кафе, чьи зонтики, тенты или навесы создают тень на муниципальной территории.

Эта мера является частью постоянных усилий местных властей, направленных на сохранение исторического архитектурного облика города.

Налог на солнце, тень или дождь. Это реальные налоги современного мира,

– написали в налоговой.

Налог на дождь

В Польше существует налог, известный как Podatek od deszczu, для владельцев недвижимости с большими непроницаемыми поверхностями, такими как крыши и асфальт, которые препятствуют естественному дренажу.

Инициатива призвана решить проблемы изменения климата и улучшить управление водоснабжением по всей стране.



В Польше существует налог на дождь / Фото Unsplash

При этом в ГНС отметили, что каждый привычный или нестандартный налог надо платить добросовестно и вовремя.

Какие еще странные налоги существуют в разных странах

Налог на коровьи газы

В рамках борьбы с загрязнением воздуха и смягчением парникового эффекта Эстония ввела налог на выбросы крупного рогатого скота. Эта мера направлена на крупные фермы, содержащие более 300 коров, и предусматривает сбор в размере 5 000 долларов США.

По оценкам, выбросы метана от "коровьих пуков" составляют от 15% до 25% общих выбросов газов в атмосферу. Правительство делает этот шаг, чтобы решить экологические проблемы и способствовать устойчивому ведению сельского хозяйства.

Кстати, в Ирландии подобный налог будет стоить фермерам всего 18 долларов за корову, а в Дании метеоризм у коров оценивается уже в 110 долларов.

Налог на солнце

Балеарские острова, известное туристическое направление в Испании, ежегодно принимают около 10 миллионов посетителей. В ответ на рост количества туристов местные власти ввели "солнечный" налог в начале 2000-х годов. Этот налог, который сейчас составляет 1 евро в день с каждого посетителя, предназначен для улучшения инфраструктуры территории, очистки пляжей и поддержания качества воды.

Налог на палочки для еды

Китайские потребители продолжают отдавать предпочтение одноразовым деревянным палочкам для еды, несмотря на наличие различных материалов для изготовления столовых приборов. Это преимущество привело к значительному беспокойству о состоянии окружающей среды: по оценкам, 1,7 миллиона кубометров леса, что эквивалентно примерно 25 миллионам деревьев, ежегодно вырубается для производства палочек для еды.

Пытаясь способствовать устойчивому развитию, власти ввели налог в размере 5% на стоимость одноразовых палочек для еды, чтобы поощрить население использовать многоразовые альтернативы.

Налог на барбекю

Власти бельгийского региона Валлония ввели налог, направленный на смягчение последствий глобального потепления. Речь идет о гриле под открытым небом, которые, как известно, выбрасывают от 50 до 100 граммов углекислого газа за один сеанс приготовления барбекю.

Согласно правилам, любители барбекю обязаны платить сбор в размере 20 евро каждый раз, когда используют открытое пламя для приготовления пищи. Вертолеты и дроны активно патрулируют территорию, чтобы обеспечить соблюдение этого.

Очевидно, это лишь одни из множества странных и необычных запретов в мире. Так что, не удивляйтесь, что вас могут заставить платить за тень, солнце и дождь!

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