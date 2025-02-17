Наприклад, мало хто знає, що в італійській Венеції існує "тіньовий податок", а в Польщі – "дощовий". Сьогодні 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу розповідає про незвичайні податки у світі.

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ДПС розповіла про незвичайні податки у світі

Плата за тінь

З 1993 року у Венеції запроваджено податок для власників магазинів і кафе, чиї парасольки, тенти або навіси створюють тінь на муніципальній території.

Цей захід є частиною постійних зусиль місцевої влади, спрямованих на збереження історичного архітектурного вигляду міста.

Податок на сонце, тінь чи дощ. Це реальні податки сучасного світу,

– написали в податковій.

Податок на дощ

У Польщі існує податок, відомий як Podatek od deszczu, для власників нерухомості з великими непроникними поверхнями, такими як дахи та асфальт, які перешкоджають природному дренажу.

Ініціатива покликана розв'язати проблеми зміни клімату та покращити управління водопостачанням по всій країні.



У Польщі існує податок на дощ / Фото Unsplash

При цьому в ДПС зауважили, що кожен звичний чи нестандартний податок треба сплачувати сумлінно і вчасно.

Які ще дивні податки існують у різних країнах

Податок на коров'ячі гази

У межах боротьби із забрудненням повітря та пом'якшенням парникового ефекту Естонія запровадила податок на викиди великої рогатої худоби. Цей захід спрямований на великі ферми, що утримують понад 300 корів, і передбачає збір у розмірі 5 000 доларів США.

За оцінками, викиди метану від "коров'ячих пуків" становлять від 15% до 25% загальних викидів газів в атмосферу. Уряд робить цей крок, щоб розв'язати екологічні проблеми та сприяти сталому веденню сільського господарства.

До речі, в Ірландії подібний податок коштуватиме фермерам усього 18 доларів за корову, а в Данії метеоризм у корів оцінюється вже в 110 доларів.

Податок на сонце

Балеарські острови, відомий туристичний напрямок в Іспанії, щороку приймають близько 10 мільйонів відвідувачів. У відповідь на зростання кількості туристів місцева влада запровадила "сонячний" податок на початку 2000-х років. Цей податок, який наразі становить 1 євро на день з кожного відвідувача, призначений для покращення інфраструктури території, очищення пляжів та підтримки якості води.

Податок на палички для їжі

Китайські споживачі продовжують надавати перевагу одноразовим дерев'яним паличкам для їжі, попри наявність різноманітних матеріалів для виготовлення столових приладів. Ця перевага призвела до значного занепокоєння щодо стану довкілля: за оцінками, 1,7 мільйона кубометрів лісу, що еквівалентно приблизно 25 мільйонам дерев, щорічно вирубується для виробництва паличок для їжі.

Намагаючись сприяти сталому розвитку, влада запровадила податок у розмірі 5% на вартість одноразових паличок для їжі, щоб заохотити населення використовувати багаторазові альтернативи.

Податок на барбекю

Влада бельгійського регіону Валлонія запровадила податок, спрямований на пом'якшення наслідків глобального потепління. Мовиться про гриль просто неба, які, як відомо, викидають від 50 до 100 грамів вуглекислого газу за один сеанс приготування барбекю.

Згідно з правилами, любителі барбекю зобов'язані сплачувати збір у розмірі 20 євро щоразу, коли використовують відкрите полум'я для приготування їжі. Вертольоти і дрони активно патрулюють територію, щоб забезпечити дотримання цього.

Очевидно, це лише одні з безлічі дивних та незвичайних заборон у світі. Тож, не дивуйтеся, що вас можуть змусити платити за тінь, сонце і дощ!

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