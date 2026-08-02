Между правительством Польши и работодателями страны назревает конфликт – ведь там планируют ужесточить требования к приему на работу граждан из Грузии, Венесуэлы и Колумбии, пишет InPoland.

Почему в Польше хотят ограничить трудоустройство иностранцев?

Новые правила, по обоснованию правительства, должны ограничить неконтролируемую миграцию из определенных стран, а также случаи, когда некоторые иностранцы нарушают правила. Впрочем, предприниматели убеждены, что такие изменения лишь затруднят набор работников на те должности, на которых сами поляки работать не хотят.

Проект ужесточения требований к трудоустройству подготовило Министерство семьи, труда и социальной политики. Он предусматривает, что граждане Венесуэлы, Колумбии и Грузии, находящиеся в Польше на условиях безвизового режима, не смогут работать на основании декларации или разрешения.

Вместо этого для начала работы сначала нужно будет получить национальную визу. При этом при ее получении будут оцениваться, в том числе, и миграционные риски. Правительство убеждено, что эти меры сократят злоупотребления и значительно улучшат контроль за притоком иностранцев.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Например, в 2025 году гражданам Колумбии было выдано 39 100 документов на легализацию труда. Впрочем, из 6 700 проверенных граждан 1 570 находились в стране нелегально, а 1 700 колумбийцев получили предписание покинуть Польшу.

Но работодатели недовольны новыми правилами: они считают, что более простые правила позволяли быстро находить иностранцев на непопулярные среди поляков должности. В свою очередь, новые положения снизят интерес к работе в Польше, а также поступления в государственный бюджет.

Согласно расчетам, предоставленным работодателями, если количество иностранных работников сократится на 15 000–25 000, государственный бюджет будет ежегодно терять от 375 до 875 миллионов злотых.