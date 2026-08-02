Між урядом Польщі та роботодавцями країни назріває суперечка – адже там планують посилити вимоги щодо влаштування на роботу громадян з Грузії, Венесуели та Колумбії, пише InPoland.

Чому в Польщі хочуть обмежити працевлаштування іноземців?

Нові правила, за обґрунтуванням уряду, мають обмежити неконтрольовану міграцію з певних країн, а також випадки, коли деякі іноземці порушують правила. Втім, підприємці переконані, що такі зміни лише ускладнять набір працівників на ті посади, на яких самі поляки працювати не хочуть.

Проєкт посилення вимог щодо влаштування на роботу підготувало Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики. Він передбачає, що громадяни Венесуели, Колумбії та Грузії, що перебувають у Польщі на умовах безвізу, не зможуть працювати на підставі декларації чи дозволу.

Натомість для початку роботи потрібно буде спершу отримати національну візу. Та під час її отримання будуть оцінювати, серед іншого, й міграційні ризики. Уряд переконаний, що ці заходи зменшать зловживання та значно покращать контроль за припливом іноземців.

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Наприклад, 2025 року для громадян Колумбії видали 39 100 документів на легалізацію праці. Втім, з 6700 перевірених громадян 1570 перебували в країні нелегально, а 1700 колумбійців отримали наказ покинути Польщу.

Але роботодавці новими правилами невдоволені: вони вважають, що простіші правила дозволяли швидко знайти іноземців на непопулярні серед поляків посади. Натомість нові положення зменшать інтерес до роботи у Польщі, а також надходження у державний бюджет.

Згідно з розрахунками, які надали роботодавці, якщо кількість іноземних працівників зменшити на 15 000 – 25 000, державний бюджет щороку втрачатиме від 375 до 875 мільйонів злотих.