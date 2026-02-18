Швеция – это страна, что является мировым лидером по количеству островов. Там их насчитывается более 267 тысяч – и учитывая этот факт то, что страна готова разыграть 5 из них совершенно бесплатно, уже не кажется таким странным, пишет Euronews.

Как выиграть остров в Швеции?

Швеция действительно готова разыграть 5 островов – и перед тем, как вы начнете планировать превращение своего острова в частный курорт или начнете продумывать схему заработка с него, следует узнать несколько предостережений. И прежде всего хоть остров и будет вашим, на самом деле вы им не будете владеть – а это значит, что переименовать его в свою честь не удастся.

Зато человек, победивший в розыгрыше. станет официальным хранителем острова с правом пользоваться им в течение одного года. В течение этого времени можно будет разбивать лагеря, приглашать друзей в гости, проводить время на природе – но только при условии, что вы будете относиться к местной дикой природе и окружающей среде с уважением.

Впрочем, в Швеции действует закон о праве общественного доступа к природе – поэтому это означает, что другие люди также могут посещать остров или проезжать мимо него.

Разыгрываться будут пять островов – Медбодан, Флисан, Сторбергет, Тьювхольмен и Марстен. Кроме того, приз также включает поездку в Швецию и обратно для двух человек. Впрочем, этот приз не включает непосредственно проезда на эти "прекрасно уединенные" острова – поэтому для того, чтобы на них добраться, следует арендовать каяк, доску для гребли или лодку.

Что нужно, чтобы выиграть остров?

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, следует отправить видео на Visit Sweden, в котором вы объясните, чем заслуживаете владения островом. Видео должно быть короче минуты. Кроме того, вы увеличите свои шансы, если поделитесь этим видео в соцсетях под хэштегом #YourSwedishIsland.

В конкурсе могут принимать участие люди из любых стран в возрасте от 18 лет. Единственная категория людей, получившая запрет – это миллиардеры. Это объясняется тем, что роскошь хотят переосмыслить как свободу, тишину и простоту, а не "материальные излишества".

