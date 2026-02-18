Швеція – це країна, що є світовим лідером за кількістю островів. Там їх налічується понад 267 тисяч – і з огляду на цей факт те, що країна готова розіграти 5 з них зовсім безплатно, вже не видається таким дивним, пише Euronews.

Як виграти острів у Швеції?

Швеція справді готова розіграти 5 островів – та перед тим, як ви почнете планувати перетворення свого острова на приватний курорт чи почнете продумувати схему заробітку з нього, слід дізнатися кілька застережень. І передусім хоч острів і буде вашим, насправді ви ним не володітимете – а це означає, що перейменувати його на свою честь не вдасться.

Натомість людина, що переможе у розіграші, стане офіційним хранителем острова з правом користуватися ним протягом одного року. Протягом цього часу можна буде таборитися, запрошувати друзів у гості, проводити час на природі – але лише за умови, що ви будете ставитися до місцевої дикої природи та навколишнього середовища з повагою.

Втім, у Швеції діє закон про право громадського доступу до природи – тож це означає, що інші люди також можуть відвідувати острів чи проїжджати повз нього.

Розігруватися будуть п'ять островів – Медбодан, Флісан, Сторбергет, Тьювхольмен і Марстен. Окрім того, приз також включає поїздку до Швеції і назад для двох осіб. Втім, цей приз не включає безпосередньо доїзду на ці "чудово відокремлені" острови – тож для того, аби на них дістатися, слід буде орендувати каяк, дошку для веслування чи човен.

Що потрібно, аби виграти острів?

Для того, аби взяти участь у розіграші, слід надіслати відео на Visit Sweden, в якому ви поясните, чим заслуговуєте на володіння островом. Відео має бути коротшим за хвилину. Окрім того, ви збільшите свої шанси, якщо поділитеся цим відео у соцмережах під хештегом #YourSwedishIsland.

У конкурсі можуть брати участь люди з будь-яких країн віком від 18 років. Єдина категорія людей, що отримала заборону – це мільярдери. Це пояснюється тим, що розкіш хочуть переосмислити як свободу, тишу та простоту, а не "матеріальні надмірності".

