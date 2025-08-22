Муниципальные службы собирают полотенца, матрасы и зонтики, брошенные вдоль береговой линии, и отправляют на утилизацию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Почему в Макарска больше не получится занимать пляжные места?

В последние годы все больше отдыхающих прибегают к практике резервирования лучших пляжных мест, оставляя свои вещи на песке на ночь. Эта стратегия, направленная на обеспечение идеального места у воды, привлекла внимание местных властей.

В ответ на это чиновники ввели новые правила. Решение властей быстро показало эффективность – после первых изъятий количество желающих оставлять вещи на ночь резко сократилось.



В Хорватии туристы любят занимать места на пляже еще с вечера / Фото The Sun

На снимках видно, как туристы в стремлении занять лучшие места на пляже нагружают свои полотенца камнями, чтобы их не сносило ветром. А на других – грузовики с полотенцами и матрасами, которые муниципальные службы собирают.

Власти рассматривают возможность штрафовать отдыхающих, отмечая, что оставлять "пляжный реквизит" запрещено.



Власти курорта Макарска теперь собирают пляжный реквизит и утилизируют его / Фото The Sun

Местные не в восторге от такой популярности

На курорте Макарска местные жители выражают беспокойство, что наплыв туристов делает условия жизни все более некомфортными.

В ответ на эти проблемы городские власти ввели и строгие правила по аренде жилья – квартиры в жилых домах можно сдавать в аренду только при единодушном согласии всех соседних жителей.

