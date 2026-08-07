Уже с 13 апреля 2027 года работодатели в Польше смогут самостоятельно проверять, использует ли работник больничный лист по назначению. Однако это коснется только предпринимателей, у которых работает до 20 человек, пишет InPoland.

Какие изменения в системе больничных готовятся в Польше?

Ранее малые предприятия в Польше, чтобы проверить, действительно ли работник болен и находится на больничном, должны были подавать запрос на проверку в Учреждение социального страхования.

В ZUS напомнили, что сейчас работник может лишиться права на получение выплат по болезни за весь период больничного, если выяснится, что в это время он выполнял другую оплачиваемую работу или занимался деятельностью, не соответствующей цели больничного. Но далеко не любая деятельность является нарушением правил.

Например, случайная деятельность, возникающая вследствие веских обстоятельств, не будет считаться оплачиваемой работой. Поэтому если работник ответит на рабочее электронное письмо или на телефонный звонок, право на выплату он не потеряет.

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Проблемы возникают уже тогда, когда работник выполняет оплачиваемую работу или совершает действия, препятствующие выздоровлению и лечению.

Новые правила также уточняют полномочия лиц, проводящих проверки. Инспектор может:

проверить личность больного, находящегося на больничном;

прийти к нему домой или в другое место проверки;

получить информацию от врача.

Наибольшие изменения в начислении больничных ожидаются с 1 января 2027 года. Врач тогда сможет выписывать больничный лист только для одного места работы. А это означает, что человек, работающий одновременно на нескольких работах, не будет обязан получать больничный, охватывающий все его работы.

Например, если состояние здоровья не позволяет выполнять одну работу, но позволяет выполнять другую, работник сможет ходить только на одну из них и при этом не лишиться больничных выплат.