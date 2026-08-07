Вже з 13 квітня 2027 року роботодавці у Польщі матимуть можливість самостійно перевіряти, чи працівник використовує свій лікарняний за призначенням. Та стосуватиметься це лише підприємців, у яких працює до 20 людей, пише InPoland.

Які зміни у лікарняних готуються у Польщі?

Раніше малі підприємства у Польщі для того, аби перевірити, чи працівник справді хворий на лікарняному, мусили подавати запит на перевірку до Установи соціального страхування.

У ZUS нагадали, що зараз працівник може втратити право на отримання виплат по хворобі за весь лікарняний, якщо виявиться, що у цей час він виконував іншу оплачувану роботу, або ж займався діяльністю, що не відповідала меті лікарняного. Але далеко не кожна діяльність є порушенням правил.

Наприклад, випадкова діяльність, що виникає внаслідок суттєвих обставин, не буде вважатися оплачуваною роботою. Тож якщо працівник дасть відповідь на робочий електронний лист, або ж на телефонний дзвінок, право на виплату він не втратить.

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Проблеми виникають вже тоді, коли працівник виконує оплачувану роботу, або ж вчиняє дії, які перешкоджають одужанню та лікуванню.

Нові правила також уточнюють і повноваження осіб, що проводять перевірки. Інспектор може:

перевірити особу хворого, що перебуває на лікарняному;

прийти до нього додому чи до іншого місця перевірки;

отримати інформацію від лікаря.

Найбільшу зміну у нарахуванні лікарняних очікують з 1 січня 2027 року. Лікар тоді зможе видавати лікарняний лист лише для одного місця роботи. І це означає, що людина, яка працює на кількох роботах одночасно, не буде зобов'язана отримувати лікарняний, що охоплює усі її роботи.

Наприклад, якщо стан здоров'я перешкоджає виконувати одну роботу, але дозволяє виконання іншої, працівник зможе ходити лише на одну, і все ще не втратити лікарняні виплати.