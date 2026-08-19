2 миллиона домов по всей Польше не подключены к канализационной системе – и их владельцы должны иметь соответствующую документацию, которую в случае проверки обязательно нужно будет предъявить, пишет InPoland.

Что именно будут проверять инспекторы в Польше?

В всех польских домах, не подключенных к канализационной системе, есть септики. Это способ очистки бытовых сточных вод, и он подлежит проверке. Поэтому на случай проверок, которые могут состояться в любой момент, необходимо иметь под рукой соответствующие документы на утилизацию отходов.

Инспекторы не обязаны предупреждать о своем приходе, поэтому проверка может стать неожиданностью. Впрочем, каждый местный орган власти имеет собственный график проверки документов, и он часто зависит от места проживания.

Инспекторы в Польше могут посетить до 2 миллионов домов – и их владельцы должны будут предъявить договоры на вывоз отходов, заключенные с ассенизационной компанией. Кроме того, при себе необходимо иметь счета-фактуры на оплату регулярных услуг по очистке канализации.

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В каждой гмине обязаны проверить не только наличие документов, но и то, зарегистрирован ли у владельца септик или бытовое техническое сооружение. Если документов не будет, это приведет к судебному штрафу, который может составить до 5000 злотых. А если нарушение будет грубым, штраф может составить до 50 000 злотых.