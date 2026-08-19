2 мільйони будинків у всій Польщі не підключені до каналізаційної системи – і їхні власники повинні мати відповідну документацію, яку у випадку перевірки обов'язково потрібно буде показати, пише InPoland.

Що саме перевірятимуть контролери у Польщі?

В усіх польських будинках, що не підключені до каналізаційної системи, є септики. Це спосіб очищення побутових стічних вод, і він підлягає перевірці. Тож на випадок перевірок, які можуть відбутися будь-якої миті, потрібно мати неподалік відповідні документи на утилізацію відходів.

Контролери не зобов'язані попереджати про свій прихід, тож перевірка може стати несподіванкою. Втім, кожен місцевий орган влади має власний графік перевірки документів, і він часто відрізняється від місця проживання.

Інспектори у Польщі можуть завітати аж до 2 мільйонів будинків – і їхні власники повинні будуть надати договори на вивезення відходів, укладений асенізаторною компанією. Окрім того, при собі потрібно також мати рахунки-фактури на оплату регулярних послуг за чищення каналізації.

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В кожній гміні зобов'язані перевірити не тільки наявність документів, але й те, чи власник має зареєстрований септик, чи побутову технічну споруду. Якщо документів не буде, це призведе до судового штрафу, який може сягнути аж 5000 злотих. А якщо порушення буде грубим, можуть стягнути штраф аж до 50 000 злотих.