Интернет и соцсети – это неотъемлемая часть жизни большинства людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток илонкисс_.

Какими соцсетями пользуются немцы?

Украинка Илона после переезда в Германию очень удивилась, что многие немцы используют Snapchat. Сама девушка пользовалась им лет пять назад, но в Германии приложение все еще остается чрезвычайно популярным.

Украинка рассказала о популярных соцсетях в Германии: смотрите видео

А вот наиболее используемый мессенджер в Германии – это WhatsApp.

У большинства людей, даже у молодежи, нет Инстаграма, нет Телеграма, у них есть Снепчат и WhatsApp,

– поделилась украинка.

Сама Илона пользуется WhatsApp очень редко, и только для общения со старшими родственниками, поэтому для нее популярность приложения в Германии стала настоящим сюрпризом. А вот аккаунта в Инстаграме большинство немцев не имеет вообще. Но и те, что имеют, не ведут свою страницу.

