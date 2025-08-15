Інтернет та соцмережі – це невід'ємна частина життя більшості людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток ілонкісс_.

Цікаво Цього немає в Нідерландах: переселенка з України розповіла, чого їй бракує найбільше

Якими соцмережами користуються німці?

Українка Ілона після переїзду до Німеччини дуже здивувалася, що чимало німців використовують Snapchat. Сама дівчина користувалася ним років зо п'ять тому, але в Німеччині застосунок все ще лишається надзвичайно популярним.

Українка розповіла про популярні соцмережі в Німеччині: дивіться відео

А ось найбільш використовуваний месенджер у Німеччині – це WhatsApp.

У більшості людей, навіть у молоді, немає Інстаграму, немає Телеграму, у них є Снепчат і WhatsApp,

– поділилася українка.

Сама Ілона користується WhatsApp дуже рідко, і тільки для спілкування зі старшими родичами, тому для неї популярність застосунку у Німеччині стала справжнім сюрпризом. А ось акаунту в Інстаграмі більшість німців не має взагалі. А й ті, що мають, не ведуть свою сторінку.

До слова, раніше ми вже розповідали, що найбільше здивувало українку у Берліні.