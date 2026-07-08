В итальянском поселке Варенна туристы теперь не смогут гулять в плавках и купальниках, иначе им придется расстаться с немалой суммой. Власти объясняют введение штрафов необходимостью сохранить внешний вид поселка, а также обеспечить комфорт местных жителей, пишет The Guardian.

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Какие штрафы предусмотрены за ношение купальника на курорте?

Местным жителям Варенны все чаще приходится сталкиваться с последствиями массового туризма. И для того, чтобы уменьшить его влияние на жизнь в поселке, местные власти решили взимать штрафы в размере 50–200 евро с каждого, кто решит прогуливаться по улицам в неподобающей одежде.

Таким образом, запрещено гулять за пределами пляжа с обнаженным торсом или только в купальном костюме. Разрешено носить купальную одежду только на берегу озера и во время прогулок на лодке.

В то же время запрет распространяется на:

центр поселка;

магазины;

рестораны;

церкви;

площади.

В поселке на постоянной основе проживают всего 650 человек, зато сотни тысяч приезжают сюда каждый год на отдых.

Варенна – прекрасный поселок, и мы гордимся тем, что каждый год принимаем сотни тысяч гостей со всего мира. Однако качество жизни наших жителей не может быть принесено в жертву на алтаре массового туризма,

– заявил Мауро Манцони, мэр Варенны.

Какие еще правила вводят на итальянском курорте?

Новые правила также ограничивают размер туристических групп – теперь они не могут превышать 25 человек. А экскурсоводам запретили использовать громкоговорители. Кроме того, группы не могут блокировать узкие мощеные улочки Варенны.