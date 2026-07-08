В итальянском поселке Варенна туристы теперь не смогут гулять в плавках и купальниках, иначе им придется расстаться с немалой суммой. Власти объясняют введение штрафов необходимостью сохранить внешний вид поселка, а также обеспечить комфорт местных жителей, пишет The Guardian.
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Какие штрафы предусмотрены за ношение купальника на курорте?
Местным жителям Варенны все чаще приходится сталкиваться с последствиями массового туризма. И для того, чтобы уменьшить его влияние на жизнь в поселке, местные власти решили взимать штрафы в размере 50–200 евро с каждого, кто решит прогуливаться по улицам в неподобающей одежде.
Таким образом, запрещено гулять за пределами пляжа с обнаженным торсом или только в купальном костюме. Разрешено носить купальную одежду только на берегу озера и во время прогулок на лодке.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В то же время запрет распространяется на:
- центр поселка;
- магазины;
- рестораны;
- церкви;
- площади.
В поселке на постоянной основе проживают всего 650 человек, зато сотни тысяч приезжают сюда каждый год на отдых.
Варенна – прекрасный поселок, и мы гордимся тем, что каждый год принимаем сотни тысяч гостей со всего мира. Однако качество жизни наших жителей не может быть принесено в жертву на алтаре массового туризма,
– заявил Мауро Манцони, мэр Варенны.
Какие еще правила вводят на итальянском курорте?
Новые правила также ограничивают размер туристических групп – теперь они не могут превышать 25 человек. А экскурсоводам запретили использовать громкоговорители. Кроме того, группы не могут блокировать узкие мощеные улочки Варенны.