В італійському селищі Варенна туристи тепер не зможуть прогулюватися у плавках та купальниках, інакше можуть розпрощатися з чималою сумою. Влада пояснює впровадження штрафів необхідністю зберегти зовнішній вигляд селища, а також забезпечити комфорт місцевих мешканців, пише The Guardian.

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Які штрафи передбачені за носіння купальника на курорті?

Місцевим у Варенні все частіше доводиться зіштовхуватися з наслідками масового туризму. І для того, аби зменшити його вплив на життя у селищі, місцева влада вирішила стягувати штрафи у розмірі 50 – 200 євро з кожного, хто вирішить прогулюватися вулицями у невідповідному одязі.

Відтак, заборонено гуляти поза межами пляжу з оголеним торсом, або ж лише у купальному костюмі. Дозволено носити купальний одяг лише на березі озера та під час прогулянок човном.

Натомість заборона поширюється на:

центр селища;

магазини;

ресторани;

церкви;

площі.

У селищі на постійній основі живуть лише 650 людей – натомість сотні тисяч приїздять щороку у відпустки.

Варенна – чудове селище, і ми пишаємося тим, що щороку приймаємо сотні тисяч відвідувачів з усього світу. Однак якість життя наших мешканців не може бути принесена в жертву на вівтарі масового туризму,

– заявив Мауро Манцоні, мер Варенни.

Які ще правила вводять на італійському курорті?

Нові правила також обмежують розмір туристичних груп – тепер вони не можуть перевищувати 25 людей. А екскурсоводам заборонили використовувати гучномовці. Окрім того, групи не можуть блокувати вузькі бруківкові вулиці Варенни.