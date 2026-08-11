Данные аналитической компании Qsensor показывают, что в разгар летнего сезона максимальное время ожидания в Франкфурте и Амстердаме достигло двух часов – а в прошлом году эти показатели были в разы ниже, пишет Financial Times.

Почему в европейских аэропортах такие большие очереди?

В июле пассажирам во Франкфурте приходилось ждать прохождения паспортного контроля до 120 минут, а в прошлом году все проверки занимали всего час. Между тем в Мюнхене максимальное время ожидания увеличилось с 31 минуты до 60, а в Амстердаме – с 80 до 120 минут.

Главная причина – это работа системы EES. Согласно ей, граждане стран, не входящих в Европейский Союз, должны пройти проверку: снятие отпечатков пальцев, сканирование загранпаспорта и фотографирование при первом пересечении границы.

Еще до запуска системы в апреле 2026 года представители туристической отрасли предупреждали, что внедрение новых процедур может привести к серьезным задержкам в аэропортах. Но из-за технических неполадок проблемы только усугубились.

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Когда перегрузки стали слишком большими, многие аэропорты временно упростили отдельные процедуры – например, в период наибольшего наплыва пассажиров перестали снимать отпечатки пальцев. Впрочем, совсем скоро возможность упростить процедуры исчезнет, поэтому ряд стран ЕС вместе со Швейцарией уже обратились с просьбой о продлении этих послаблений.

Как на эту просьбу реагируют в Еврокомиссии?

Европейская комиссия заявила, что там обсуждают дальнейшие шаги со странами-членами. По ее данным, среднее время процедуры регистрации по новой системе составляет 70 секунд, а для большинства путешественников из третьих стран система не создает значительных проблем.

Но авиакомпании настаивают, что в отдельных аэропортах проверки приводят к значительным скоплениям людей. Проблема может заключаться не только в самой системе, но и в организации проверок.

К слову, эксперты ожидают, что в сентябре очереди в ЕС могут стать только длиннее – ведь тогда упрощенная программа перестанет действовать. Даже в часы пик аэропорты будут вынуждены и в дальнейшем проводить полноценные проверки всех туристов из-за пределов ЕС.