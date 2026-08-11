Дані аналітичної компанії Qsensor показують, що у розпал літнього сезону максимальні черги у Франкфурті та Амстердамі сягнули двох годин – а ось торік ці показники були в рази нижчими, пише Financial Time.

Чому в європейських аеропортах такі великі черги?

У липні пасажирам у Франкфурті доводилося очікувати на проходження паспортного контролю до 120 хвилин, а ось минулого року усі перевірки займали лише годину. Тим часом у Мюнхені максимальний час очікування з 31 хвилини зріс до 60, а в Амстердамі – з 80 до 120 хвилин.

Головна причина – це робота системи EES. Згідно з нею громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, мають пройти перевірку: зняття відбитків пальців, сканування закордонного паспорта та фотографування під час першого перетину кордону.

Ще до запуску системи у квітні 2026 року представники туристичної галузі попереджали, що впровадження нових процедур може призвести до серйозних затримок в аеропортах. Але через технічні несправності проблеми лише посилилися.

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Коли перевантаження стали надто великими, чимало аеропортів тимчасово спростили окремі процедури – наприклад, у період найбільшого напливу пасажирів припинили збирати відбитки пальців. Втім, зовсім скоро можливість спростити процедури зникне, тож низка країн ЄС разом зі Швейцарією вже попросили про продовження послаблень.

Як на прохання реагують у Єврокомісії?

Європейська комісія заявила, що там обговорюють подальші кроки з країнами-членами. За її даними, середній час процедури реєстрації за новою системою становить 70 секунд, а для більшості мандрівників з третіх країн система не створює значних проблем.

Але авіакомпанії наполягають, що в окремих аеропортах перевірки призводять до значних скупчень людей. Проблема може бути не тільки в самій системі, але й в організації перевірок.

До слова, експерти очікують, що у вересні черги у ЄС можуть стати лише більшими – адже тоді спрощена програма припинить діяти. Навіть у години пік аеропорти будуть змушені й надалі проводити повноцінні перевірки усіх туристів з-поза меж ЄС.