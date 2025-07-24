Спасатели назвали эту собаку "четвероногим героем". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как чихуахуа спас жизнь владельцу?

4 июля мужчина, имя которого не разглашают, исследовал ледник Фее на юге Швейцарии. В один момент он упал со снежного моста в ущелье, с высоты почти 8 метров.

С помощью рации он связался с человеком рядом, чтобы он сообщил о ситуации в службы экстренной помощи. Но точное место было неизвестно, и, к счастью, в этом случае очень помогла собака.

Примерно через пол часа поисков спасатели заметили чихуахуа, который ходил кругами. Только приблизившись они смогли заметить то самое ущелье, в которое упал мужчина.

Представьте, если бы собаки там не было. Я не имею представления, что случилось бы с этим парнем. Думаю, он бы не пережил это падение в расщелину,

– сказал по телефону представитель Air Zermatt Бруно Кальберматтен.

Спасатели спустились вниз по веревке, вытащили мужчину и доставили его в больницу вместе с его четвероногим компаньоном.

К слову, в ноябре этого года запустят первый в мире круиз для собак. Концепция круиза построена именно для пушистых друзей.