Рятувальники назвали цю собаку "чотирилапим героєм". Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Як чихуахуа врятував життя власнику?

4 липня чоловік, ім'я якого не розголошують, досліджував льодовик Фее на півдні Швейцарії. В один момент він впав зі снігового мосту в ущелину, з висоти майже 8 метрів.

За допомогою рації він зв'язався з людиною поруч, щоб вона повідомила про ситуацію до служб екстреної допомоги. Але точне місце було невідоме, і, на щастя, в цьому випадку дуже допомогла собака.

Приблизно через пів години пошуків рятувальники помітили чихуахуа, який ходив колами. Тільки наблизившись вони змогли помітити ту саму ущелину, в яку впав чоловік.

Уявіть, якби собаки там не було. Я не маю уявлення, що сталося б з цим хлопцем. Думаю, він би не пережив це падіння в розколину,

– сказав телефоном речник Air Zermatt Бруно Кальберматтен.

Рятувальники спустилися вниз по мотузці, витягнули чоловіка та доставили його до лікарні разом з його чотирилапим компаньйоном.

До слова, у листопаді цього року запустять перший у світі круїз для собак. Концепція круїзу побудована саме для пухнастих друзів.