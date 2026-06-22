Новые данные Евростата за 2025 год показывают, что стоимость жизни в 27 странах блока сильно различается, и в прошлом году самой дорогой стала Дания. Сразу за ней следуют Ирландия и Люксембург.

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Какие страны являются самыми дорогими и самыми дешевыми для жизни в ЕС?

Чтобы жить в Дании, придется потратить на 40% больше средств, чем в среднем по Европейскому Союзу. А вот в Ирландии и Люксембурге цены выше на 36 и 32% соответственно.

А вот если хочется жить в ЕС дешево, в первую очередь стоит рассмотреть в качестве варианта Болгарию: там базовая потребительская корзина обойдется на 37% дешевле, чем в среднем по ЕС. Вот кто еще попал в список недорогих стран:

Румыния – -35%;

Польша – -27%.

Что интересно, цены на продукты и безалкогольные напитки в Евросоюзе в целом отличаются не очень сильно — в пределах 20%. А вот на что точно стоит обратить внимание — так это на стоимость жилья, ведь у большинства европейцев именно аренда уходит львиная доля дохода.

Например, в Ирландии стоимость аренды превышает средний уровень по ЕС на 90%. А вот в Болгарии цена ниже, чем в остальных странах, на 59%.

Значительная разница наблюдается и между ценами на образование: больше всего денег придется заплатить за него в Люксембурге, а вот в Румынии диплом обойдется менее чем в половину от среднего уровня.