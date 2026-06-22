Нові дані Євростату за 2025 рік свідчать, що ціни на життя в 27 країнах блоку дуже сильно відрізняються, і торік найдорожчою стала Данія. Одразу ж після неї йдуть Ірландія та Люксембург.

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Які країни найдорожчі й найдешевші для життя в ЄС?

Для того, аби жити в Данії, доведеться віддати на 40% більше коштів, ніж в середньому по Європейському Союзу. А ось і Ірландії та Люксембурзі ціни вищі на 36 та 32% відповідно.

А ось якщо хочеться жити в ЄС дешево, передусім розглянути як варіант потрібно Болгарію: там базовий споживчий кошик обійдеться на 37% дешевше, ніж в середньому по ЄС. Ось хто ще потрапив до недорогих країн:

Румунія – -35%;

Польща – -27%.

Що цікаво, ціни на продукти та безалкогольні напої в Євросоюзі загалом відрізняються не дуже сильно – в межах 20%. А ось на що точно варто звернути увагу – так це на вартість житла, адже в більшості європейців саме оренда забирає левову частку доходу.

Наприклад, в Ірландії вартість оренди перевищує середній рівень по ЄС на 90%. А ось у Болгарії ціна нижча, ніж у решті країн, на 59%.

Значна різниця є і між цінами на освіту: найбільше грошей доведеться віддати за неї у Люксембурзі, а ось в Румунії диплом коштуватиме в менш ніж половину від середнього рівня.