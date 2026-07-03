Канарские острова – одно из многих мест в Европе, страдающих от чрезмерного туризма. И местные власти считают, что замена обязательного туристического налога на добровольное пожертвование станет хорошей альтернативой, пишет The Independent.

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Что известно о новом проекте с добровольными взносами?

О новой инициативе уже на этой неделе объявило правительство Канарских островов совместно с испанским туристическим бюро Великобритании. Называться она будет "Фонд возрождения туризма и восстановления природы Канарских островов" (REGNEXT), а доходы от нее пойдут на финансирование экологических и общественных проектов.

Система, согласно которой туристы смогут добровольно пожертвовать деньги вместо уплаты налога, будет действовать на Тенерифе, Гран-Канарии, Лансароте, Фуэртевентуре, Ла-Пальме, Ла-Гомере и Эль-Йерро.

Что интересно, туристы смогут сами выбирать, на какие проекты сделать пожертвование. В них примут участие компании easyJet holidays, Jet2.com, Jet2holidays и Tui.

Новая инициатива призвана поддерживать проекты по сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению климата, сокращению выбросов, благоустройству ландшафта и восстановлению окружающей среды.

Что стоит знать туристам перед поездкой на Канарские острова?

Местные жители уже несколько лет подряд возмущаются невероятно большим количеством туристов, приезжающих на Канарские острова. Архипелаг, мол, не может выдержать такого наплыва людей – и страдают в первую очередь те, кто там живет: люди не могут позволить себе аренду жилья, а города превращаются в "парки аттракционов" для путешественников.

Страдает и окружающая среда – например, культовый пляж на Майорке Кало-дес-Моро теряет около 70 килограммов песка каждый год из-за слишком большого количества людей.