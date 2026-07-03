Канарські острови – це одне з багатьох місць Європи, що страждає від надмірного туризму. І місцева влада вважає, що заміна обов'язкового туристичного податку на добровільну пожертву стане гарною альтернативою, пише The Independent.

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Що відомо про новий проєкт з добровільними внесками?

Про нову ініціативу вже цього тижня оголосив уряд Канарських островів спільно з іспанським туристичним бюро Великої Британії. Називатиметься вона Фонд відродження туризму та відновлення природи Канарських островів (REGNEXT), і доходи з неї фінансуватимуть екологічні та громадські проєкти.

Система, згідно з якою туристи зможуть добровільно пожертвувати гроші замість сплати податку, діятиме на Тенерифе, Гран-Канарії, Лансароте, Фуертевентурі, Ла-Пальмі, Ла-Гомері та Ель-Єрро.

Що цікаво, туристи зможуть самі обирати, на які проєкти здійснити пожертву. Братимуть участь у них компанії easyJet holidays, Jet2.com, Jet2holidays та Tui.

Нова ініціатива має підтримувати проєкти зі збереження біорізноманіття, адаптації до зміни клімату, скорочення викидів, покращення ландшафту та відновлення середовища.

Що варто знати туристам перед поїздкою на Канари?

Місцеві мешканці вже кілька років поспіль обурюються неймовірно великій кількості туристів, що приїздять на Канарські острови. Архіпелаг, мовляв, не може витримати такого напливу людей – і страждають передусім ті, хто живуть там: люди не можуть дозволити собі оренду житла, а міста перетворюються на "парки атракціонів" для мандрівників.

Страждає і довкілля – наприклад, культовий пляж на Майорці Кало-дес-Моро втрачає близько 70 кілограмів піску щороку через надто велику кількість людей.