В июне 2026 года наибольший прирост числа украинцев наблюдался в Италии, Чехии и на Кипре. А вот в Польше ситуация оказалась диаметрально противоположной: тысячи беженцев покинули страну или отказались от защиты. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В каких странах увеличилось число беженцев?

По состоянию на 30 июня 2026 года в странах ЕС 4,41 гражданина стран, не входящих в Европейский Союз, имели статус временной защиты – и большинство из них являются украинцами. Только за последний месяц их число выросло на 24 380 человек, или на 0,6%.

Тремя странами, где сейчас больше всего украинцев, остаются Германия, Польша и Чехия – на них приходится более двух третей всех беженцев из Украины в Евросоюзе. Вот сколько там украинцев с временной защитой:

Германия – 1 286 230 человек;

Польша – 961 170 человек;

Чехия – 380 810 человек.

Наибольший рост числа беженцев в июне наблюдался в Италии – 4115 человек, в Чехии – там прибавилось 3835 украинцев, и в Германии – 2960 человек.

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Сколько украинцев выехали из Польши?

А вот в трех странах количество людей, находящихся под временной защитой, сократилось, и среди них есть и Польша. Именно из этой страны в июне выехало больше всего украинцев – целых 6335 человек. Между тем в двух других странах, где наблюдается такая же отрицательная динамика, цифры совсем другие: из Бельгии выехали 35 человек, а из Ирландии – 15.

А вот если оценивать количество беженцев по отношению к численности местного населения, наибольшую нагрузку несут страны Центральной Европы и Кипр. Например, в Чехии на каждую тысячу жителей приходится 35,8 украинца, в Словакии – 27,2, а на Кипре – 26,8.