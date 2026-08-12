Найбільше українців у червні 2026 року побільшало в Італії, Чехії та на Кіпрі. А ось в Польщі ситуація стала діаметрально іншою: тисячі біженців полишили країну, або ж відмовилися від захисту. Про це свідчать дані Євростату.

В яких країнах побільшало біженців?

Станом на 30 червня 2026 року у країнах ЄС 4,41 громадянина країн, що не входять до Європейського Союзу, мали статус тимчасового захисту – і більшість з них є українцями. Лише за останній місяць їх кількість зросла на 24 380 людей, або ж на 0,6%.

Трьома країнами, де українців зараз найбільше, залишаються Німеччина, Польща та Чехія – на них припадають понад дві третини усіх біженців з України в Євросоюзі. Ось скільки там українців з тимчасовим захистом:

Німеччина – 1 286 230 осіб;

Польща – 961 170 людей;

Чехія – 380 810 осіб.

Найсильніше збільшилася кількість біженців у червні в Італії – 4115 осіб, у Чехії – там додалося 3835 українців, та в Німеччині – 2960 людей.

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Скільки українців виїхали з Польщі?

А ось в трьох країнах кількість людей під тимчасовим захистом скоротилася, і серед них є й Польща. Саме з цієї країни у червні виїхали найбільше українців – аж 6335 осіб. Тим часом у двох інших країнах, де спостерігається така ж негативна динаміка, цифри зовсім інші: з Бельгії виїхали 35 людей, а з Ірландії – 15.

А ось якщо оцінювати кількість біженців відносно до кількості місцевого населення, найбільше навантаження несуть країни Центральної Європи та Кіпр. Наприклад, у Чехії на кожну тисячу жителів припадають 35,8 українця, у Словаччині – 27,2, а на Кіпрі – 26,8.