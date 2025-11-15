В каких странах эта традиция не прижилась из-за экономических или культурных особенностей – расскажет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В каких странах нет "Черной пятницы"?

Несмотря на глобальную популярность "Черной пятницы", которая давно вышла за пределы США, существует ряд стран, где этот шопинговый феномен практически отсутствует. К таким государствам относятся:

Северная Корея – страна полностью изолирована от международных торговых практик, а ее экономика и ритейл-сектор функционируют в рамках централизованной системы. Праздника, связанного с Днем благодарения или массовыми распродажами, там не существует.

В этих странах нет соответствующего праздничного контекста, поэтому импорт американской шопинговой "традиции" не имеет глубоких исторических или культурных корней.

Как мир готовится к "Черной пятнице"?

Как пишет Axios, в странах, где Black Friday уверенно входит в ритм торговли, маркетологи уже давно продлили этот день до полной недели – появились концепции Black Week или Black Shopping, например, в Германии. В то же время не все относятся к этому празднично: экологические активисты во Франции и других странах проводят Block Friday – протесты против чрезмерного потребления и ажиотажа.



Как Польша готовится к "Черной пятнице"?