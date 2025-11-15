В яких країнах ця традиція не прижилася через економічні чи культурні особливості – розкаже 24 Канал з посиланням на Reuters.

В яких країнах немає "Чорної п'ятниці"?

Попри глобальну популярність "Чорної п'ятниці", яка давно вийшла за межі США, існує низка країн, де цей шопінговий феномен практично відсутній. До таких держав належать:

Північна Корея – країна повністю ізольована від міжнародних торгівельних практик, а її економіка та рітейл-сектор функціонують у межах централізованої системи. Свята, пов'язаного з Днем подяки чи масовими розпродажами, там не існує.

Венесуела – через тривалу економічну кризу, гіперінфляцію та дефіцит товарів проведення масштабних розпродажів неможливе. Основна частина населення зосереджена на купівлі базових продуктів, а не участі в маркетингових акціях.

Іран – державні обмеження, особливості релігійної культури та санкції проти країни стримують розвиток великих комерційних подій західного зразка. Традиція "Чорної п'ятниці" тут не прижилася, адже не відповідає локальним традиціям і святам.

Афганістан – багаторічна політична нестабільність, низька купівельна спроможність і відсутність розвиненої моделі рітейлу не створюють передумов для появи західних акцій на кшталт Black Friday.

У цих країнах немає відповідного святкового контексту, тому імпорт американської шопінгової "традиції" не має глибоких історичних чи культурних коренів.

Як світ готується до "Чорної п'ятниці"?

Як пише Axios, у країнах, де Black Friday впевнено входить в ритм торгівлі, маркетологи вже давно подовжили цей день до повного тижня – з'явилися концепції Black Week або Black Shopping, наприклад, у Німеччині. Водночас не всі ставляться до цього святково: екологічні активісти у Франції та інших країнах проводять Block Friday – протести проти надмірного споживання та ажіотажу.



Як Польща готується до "Чорної п'ятниці"?