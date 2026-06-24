23 мая во Франции на фоне экстремальной жары загорелись сотни гектаров леса. Об этом сообщает BFMTV.

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Что известно о пожарах во Франции?

Один из лесных пожаров возник на территории департамента Лот-и-Гаронна, расположенного на юго-западе страны. Он охватил 87 гектаров, и для его тушения пришлось задействовать более 180 пожарных. А вот ещё один пожар произошёл чуть севернее — в лесах департамента Мен-и-Лаура.

По последним данным, площадь пожара составила почти 85 гектаров, и его тушили 200 пожарных. Пришлось задействовать пожарных и в Эндре — 40 гектаров поля у леса выгорели.

Во Франции из-за жары горят леса: смотрите видео

23 июня, вторник, стал самым жарким днём во Франции за 79 лет — именно столько времени ведутся общенациональные наблюдения. На данный момент наивысшая, красная степень опасности из-за жары объявлена уже для более чем половины страны, то есть 58 департаментов, и это беспрецедентные масштабы.

Между тем в остальных департаментах ввели "оранжевый" уровень опасности. Ожидается, что дневные температуры станут еще выше — к концу недели они могут достичь целых 44 градусов по Цельсию.

В этом году за период жары уже погибли 18 человек, и причину их смерти связывают именно с чрезвычайно высокой температурой.

Как во Франции реагируют на аномальную погоду?

Из-за необычайно сильной жары, которая накрыла Францию в этом году уже во второй раз, местная партия "зеленых" требует ввести так называемые климатические отпуска. Они позволят работникам не выходить на работу из-за аномальной погоды до 5 дней без потери заработной платы.

Подобные отпуска, кстати, уже существуют в Испании — там на фоне жары их ввели еще в 2024 году.