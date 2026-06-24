Сотні гектарів лісу загорілися 23 травня у Франції на тлі екстремальної спеки. Про це пише BFMTV.

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Що відомо про пожежі у Франції?

Одна з лісових пожеж виникла на території департаменту Лот-і-Гаронна, що на південному заході країни. Вона охопила 87 гектарів, і до її гасіння довелося залучити понад 180 пожежників. А ось ще одна пожежа трапилася північніше – у лісах департаменту Мена-і-Лаура.

Останні дані вказують, що площа пожежі склала практично 85 гектарів, і гасили її 200 пожежників. Довелося залучити пожежників і в Ендрі – 40 гектарів поля біля лісу вигоріли.

У Франції через спеку горять ліси: дивіться відео

23 червня, вівторок, став найспекотнішим днем у Франції за 79 років – саме стільки часу ведуться загальнонаціональні спостереження. Наразі найвищий, червоний ступінь небезпеки через спеку оголосили вже для понад половини країни, тобто 58 департаментів, і це безпрецедентні масштаби.

Тим часом у решті департаментів запровадили "помаранчевий" рівень небезпеки. Очікується, що денні температури стануть навіть вищими – до кінця тижня вони можуть сягнути аж 44 градусів за Цельсієм.

Цьогоріч за період спеки вже загинули 18 людей, і причину їхньої смерті пов'язують саме з надзвичайно високою температурою.

Як у Франції реагують на аномальну погоду?

Через незвичайно сильну спеку, що накрила Францію цьогоріч вже вдруге, місцева партія "зелених" вимагає впровадити так звані кліматичні відпустки. Вони дозволятимуть працівникам не виходити на роботу через аномальну погоду до 5 днів без втрати оплати праці.

Схожі відпустки, до слова, вже існують в Іспанії – там на тлі спеки їх впровадили ще 2024 року.