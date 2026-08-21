Ужасающее видео, снятое очевидцами в Ист-Атлантик-Бич, показывает огромный смерч, формирующийся у береговой линии и постепенно движущийся на сушу. В конце концов торнадо обрушилось на предприятия на набережной и рассеялось, пишет New York Post.

Что известно о водном смерче в Нью-Йорке?

Водные смерчи – явление совершенно нехарактерное для города, поэтому из-за этого невероятно редкого погодного явления в округе объявили чрезвычайное положение.

Торнадо обрушилось на округ Нассау несколько минут назад в Атлантик-Бич,

– заявил исполнительный директор округа Нассау Брюс Блейкман.

Он также добавил, что на данный момент нет информации ни о жертвах, ни о серьезных травмах. Смерч прорвал стены в прибрежных постройках и сорвал крыши пляжных кабинок, разбросав мебель по всей территории. Наибольшие повреждения получили пляжные клубы Silver Point и Sun and Surf, и ущерб там до сих пор оценивают.

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В Нью-Йорке образовался водный смерч: смотрите видео

28-летний местный житель Мэтью Старк в момент появления торнадо находился в пляжном клубе вместе с девятью членами семьи. И когда началась буря, они все укрылись в деревянном домике – но всего через несколько минут с него сорвало крышу.

Когда я закрывала дверь кабинки, мы услышали и почувствовали свист порывов ветра, и он сорвал крышу, сдул все обломки, и все просто начало падать на нас – крыша и балки,

– поделился очевидец.

К счастью, ни мужчина, ни члены его семьи не пострадали, кроме нескольких царапин и шишек.

Национальная метеорологическая служба США уже подтвердила, что смерч, образовавшийся в воде, в конечном итоге вышел на сушу, что делает его традиционным торнадо – но прежде чем сделать официальный вывод, необходимо еще оценить ущерб. Также примерно в то же время в Квинсе образовался еще один водный смерч, превратившийся в торнадо.