Жахливе відео, що зафільмували очевидці та Іст-Атлантік-Біч показує масивний смерч, що формується біля берегової лінії та поступово рухається на сушу. Зрештою торнадо прорвалося на підприємства на набережній і розчинилося, пише New York Post.

Що відомо про водяний смерч у Нью-Йорку?

Водяні смерчі зовсім не є звичною річчю у місті, тож через це неймовірно рідкісне погодне явище в окрузі оголосили надзвичайний стан.

Торнадо обрушився на округ Нассау кілька хвилин тому в Атлантик-Біч,

– заявив виконавчий директор округу Нассау Брюс Блейкман.

Він також додав, що наразі невідомо ані про жертв, ані про серйозні травми. Смерч прорвав стіни у прибережних спорудах та підняв дахи пляжних кабінок, розкидавши меблі по усій території. Найбільшої кількості пошкоджень зазнали пляжні клуби Silver Point та Sun and Surf, і пошкодження там досі оцінюють.

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У Нью-Йорку утворився водяний смерч: дивіться відео

28-річний місцевий житель Метью Старк в час, коли з'явилося торнадо, перебував у пляжному клубі разом з дев'ятьма членами родини. І під час початку шторму вони усі заховалися у дерев'яному будиночку – та всього за кілька хвилин потому з нього зірвало дах.

Коли я зачиняла двері до кабінки, ви почули та відчули свист поривів вітру, і він зірвав дах, здув усі уламки, і все просто почало падати на нас – дах і балки,

– поділився очевидець.

На щастя, ані чоловік, ані члени його родини не постраждали, крім кількох подряпин та шишок.

Національна метеорологічна служба США вже підтвердила, що смерч, який утворився у воді, зрештою вийшов на сушу, що робить його традиційним торнадо – але перед тим, як винести офіційний висновок, потрібно ще оцінити збитки. Також приблизно у той самий час у Квінзі утворився ще один водяний смерч, що перетворився на торнадо.