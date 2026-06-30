В 2026 году положение украинских беженцев за рубежом немного пошатнулось, и все чаще звучат идеи об ограничении поддержки и защиты. Комиссар Совета Европы Майкл О'Флаэрти высказался по поводу ограничения временной защиты для украинских мужчин в интервью "РБК-Украина".

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Продлят ли временную защиту в ЕС?

Из-за полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены уехать в Европу, и сейчас количество беженцев оценивается примерно в 4,35 миллиона. Многие из них уже обосновались в новой стране, наладили профессиональные, а порой и семейные связи.

И в Европе продолжаются дискуссии о том, какой статус должна иметь новая украинская диаспора. Несмотря на то, что многие украинцы активно вовлечены в местную экономику, а также достаточно успешно адаптируются к местным правилам, в нескольких странах уже раздаются голоса, призывающие к ограничению уровня защиты и поддержки беженцев.

Недавно Еврокомиссия обнародовала предложение продлить временную защиту еще на год, то есть до марта 2028 года. Впрочем, в нем будут исключения – защиту не будут предоставлять мужчинам, подлежащим мобилизации в Украине. Но это коснется только мужчин, которые будут искать убежище после принятия новых правил.

Как могут измениться правила временной защиты?

Впрочем, некоторые страны хотят принимать отдельные законы с ограничениями помощи для украинцев.

Но пока существует беспокойство. Отдельные страны принимают ограничительные инициативы, которые вызывают озабоченность,

– поделился комиссар Совета Европы.

Например, некоторые страны выдвигали предложение об ограничении защиты в зависимости от того, из какой области Украины прибывает человек. Комиссар отметил, что "в Украине нет безопасного места", а то, как ведется война с использованием дронов, означает, что и западные области также опасны. Поэтому он не считает, что предложение о территориальном ограничении защиты получит широкую поддержку.

Далее стоит вопрос о своеобразном общем исключении из защиты мужчин призывного возраста. Я не хочу здесь вдаваться в вопросы призыва – это законная сфера для любого правительства. Но в то же время это должно осуществляться в соответствии с международным правом,

– заявил он.

Согласно международному праву, люди определенных категорий могут быть исключены из призыва – в частности, люди с инвалидностью, люди, являющиеся "законными отказниками по религиозным причинам и т. п.". Поэтому это означает, что после введения новых правил в ЕС должен быть механизм, чтобы каждый человек имел возможность изложить свою позицию и доказать, что он подпадает под определенные исключения.

Когда вы проводите какое-либо различие между людьми, вы должны очень четко доказать, что это не является дискриминацией. И поэтому исключение мужчин определенной возрастной группы – это, во-первых, исключение мужчин, а не женщин. А во-вторых – мужчин определенного возраста,

– добавил Майкл О'Флаэрти.

Он также отметил, что запрет, исключающий всех мужчин определенного возраста, был бы очень проблематичным. Вместо этого "ключом" к решению сложной ситуации стало бы индивидуальное рассмотрение каждого заявления.