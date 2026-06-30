У 2026 році становище українських біженців за кордоном дещо похитнулося, і дедалі частіше звучать ідеї про обмеження підтримки та захисту. Комісар Ради Європи Майкл О'Флаерті висловився щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків в інтерв'ю "РБК-Україна".

Цікаво Україна повертає своїх: для біженців запустили нову платформу "Додому"

Чи продовжать тимчасовий захист в ЄС?

Через повномасштабне вторгнення мільйони українців були змушені виїхати до Європи, і зараз кількість біженців оцінюється приблизно в 4,35 мільйона. Чимало з них вже влаштувалися у новій країні, сформували професійні, а часом і сімейні зв'язки.

І в Європі й далі тривають обговорення щодо того, у якому статусі має бути нова українська діаспора. Попри те, що чимало українців активно включені у місцеві економіки, а також досить успішно адаптуються до місцевих правил, в кількох країнах вже лунають голоси, що закликають до обмеження рівня захисту, а також підтримки біженців.

Нещодавно Єврокомісія оприлюднила пропозицію продовжити тимчасовий захист ще на рік, тобто до березня 2028 року. Втім, в ньому будуть винятки – захист не даватимуть чоловікам, які підлягали б мобілізації в Україні. Та стосуватиметься це лише чоловіків, що шукатимуть притулку після ухвалення нових правил.

Як можуть змінитися правила тимчасового захисту?

Втім, деякі країни хочуть ухвалювати окремі закони з обмеженнями допомоги для українців.

Але наразі існує занепокоєння. Окремі країни ухвалюють обмежувальні ініціативи, які є проблемними,

– поділився комісар Ради Європи.

Наприклад, деякі країни висували пропозицію з обмеженням захисту на основі того, з якої області України людина їде. Комісар зазначив, що "в Україні немає безпечного місця", а те, як ведеться дронова війна, означає, що й області на заході є небезпечними. Тож він не думає, що пропозиція про територіальне обмеження захисту отримає широку підтримку.

Далі є питання про своєрідне загальне виключення з захисту чоловіків призовного віку. Я не хочу тут входити в питання призову – це законна сфера для будь-якого уряду. Але водночас це має здійснюватися відповідно до міжнародного права,

– заявив він.

Згідно з міжнародним правом, люди певних категорій можуть бути виключені з призову – зокрема люди з інвалідністю, люди, які є "законними відмовниками з релігійних причин тощо". Тож це означає, що після впровадження нових правил ЄС має бути механізм, аби кожна людина мала можливість викласти свою справу і довести, що вона підпадає під певні винятки.

Коли ви проводите будь-яке розрізнення між людьми, ви маєте дуже чітко довести, що це не є дискримінацією. І тому виключення чоловіків певної вікової групи – це, по-перше, виключення чоловіків, а не жінок. А по-друге – чоловіків у певному віці,

– додав Майкл О'Флаерті.

Він також зауважив, що заборона, яка виключає всіх чоловіків певного віку, була б дуже проблемною. Натомість "ключем" до вирішення непростої ситуації став би індивідуальний розгляд кожної заяви.