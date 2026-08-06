В Праге уже заявили, что введут ограничения на получение временной защиты украинцами, подлежащими призыву. Однако в Польше никаких принудительных мер в отношении украинцев призывного возраста вводить не будут, пишет Money.pl.

Какова позиция Польши по поводу военнообязанных украинцев?

Дискуссии разгорелись после решения Чехии ужесточить правила предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. Отныне защиту смогут получить только те, кто урегулировал свои военно-учетные обязательства.

Поэтому польские СМИ интересовались, последует ли Польша примеру Праги. Семоняк заявил, что этот вопрос уже обсуждался после обращения украинской стороны, заинтересованной в возвращении мужчин, подлежащих мобилизации.

Из Украины раздавались некоторые голоса, что они хотели бы мобилизовать тех, кто уехал и подлежит обязательной мобилизации, но затем мы решили, что не будем этого делать. Это означает, что наша полиция не будет ловить таких людей и передавать их,

– заявил министр.

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Он также добавил, что вопрос касается прежде всего граждан Украины – и несмотря на то, что Польша может рассмотреть различные меры, чтобы побудить военнообязанных выполнять свой долг перед родиной, она не будет "делать это силой".

Я много раз обсуждал это с представителями украинских властей, чтобы обеспечить пополнение рядов солдат. Это огромный дефицит. Для Украины это дефицит номер один. Поэтому они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы такие люди возвращались в Украину,

– подчеркнул Томаш Семоняк.

Поэтому никаких силовых решений относительно возвращения украинцев из Польши не предусматривается.