У Празі вже заявили, що запровадять обмеження на отримання тимчасового захисту українцями, що є військовозобов'язаними. Але у Польщі жодних примусових заходів щодо українців призовного віку вводити не будуть, пише Money.pl.

Яка позиція Польщі щодо військовозобов'язаних українців?

Дискусії розгорілися після рішення Чехії посилити правила надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку. Від зараз захист зможуть отримати лише ті, що врегулювали свої військово-облікові зобов'язання.

Тож польські ЗМІ цікавилися, чи буде Польща наслідувати приклад Праги. Семоняк заявив, що питання вже обговорювали після звернення української сторони, що зацікавлена у поверненні чоловіків, які підпадають під мобілізацію.

З України лунали деякі голоси, що вони хотіли б мобілізувати тих, хто виїхав і підлягає обов’язковій мобілізації, але потім ми вирішили, що не будемо цього робити. Це означає, що наша поліція не буде ловити таких людей і передавати їх,

– заявив міністр.

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Він також додав, що питання стосується насамперед громадян України – і попри те, що Польща може розглянути різні дії, аби заохотити військовозобов'язаних виконувати свій обов'язок перед батьківщиною, вона не буде "робити це силою".

Я багато разів обговорював це з представниками української влади, щоб забезпечити постачання солдатів. Це величезний дефіцит. Для України це дефіцит номер один. Тож вони, безумовно, зацікавлені в тому, щоб такі люди поверталися в Україну,

– наголосив Томаш Семоняк.

Тож жодних силових рішень щодо повернення українців у Польщі не передбачається.