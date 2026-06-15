О желании лишить украинцев временной защиты заявил Томио Окамура, сообщает чешское издание České noviny.

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В чем обвиняет украинцев чешский политик?

Инициатива председателя партии СДПН и Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры прозвучала во время дискуссионной программы в эфире Prima TV. Там политик высказал радикальное мнение о том, какое будущее ждет украинцев в Чехии

Если бы это зависело от меня, я бы немедленно прекратил временную защиту,

– заявил он.

Кроме того, политик добавил, что украинцев в Чехии сейчас слишком много, и на это якобы жалуются местные жители. Впрочем, представители других партий страны отмечают, что украинцы сейчас просто крайне необходимы для того, чтобы социальные услуги, система здравоохранения и строительная отрасль функционировали должным образом.

Какова на самом деле ситуация с украинскими беженцами в Чехии?

В ответ на обвинения Окамуры в том, что украинцы, якобы, злоупотребляют социальными выплатами, председатель ГДПН Мартин Купка привел официальные данные – и они показывают, что случаи нарушений на самом деле единичны.

Сейчас в Чехии проживает примерно 400 000 украинцев, и уже более 175 тысяч из них официально трудоустроены и платят налоги. А вот значительную часть остальных беженцев составляют дети.

Кроме того, наличие такого большого количества украинцев в Чехии освобождает страну от миграционного пакта ЕС об обязательном переселении других мигрантов.

Что стоит знать украинцам за рубежом?

В Евросоюзе согласились, что временную защиту необходимо продлить и после 2027 года – но это может произойти с несколькими существенными изменениями. И касаться они будут прежде всего мужчин призывного возраста. Немало стран выступают за то, чтобы ограничить для них доступ к предоставлению убежища.

Впрочем, там также отмечают, что эти правила коснутся только новых беженцев. Зато на мужчин, которые уже имеют защиту в Европе, новые правила не повлияют.