Про бажання забрати в українців тимчасовий захист заявив Томіо Окамура, повідомляє чеське видання České noviny.

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В чому звинувачує українців чеський політик?

Ініціатива голови партії СДПН та Палати депутатів Чехії Томіо Окамури пролунала під час дискусійної програми в ефірі Prima TV. Там політик висловив радикальну думку щодо того, яке майбутнє очікує українців у Чехії

Якби це залежало від мене, я б негайно припинив тимчасовий захист,

– заявив він.

Окрім того, політик додав, що українців в Чехії наразі перебуває забагато, і на це нібито скаржаться місцеві. Втім, представники інших партій країни зауважують, що українці наразі просто критично необхідні для того, аби соціальні послуги, системи охорони здоров'я та будівельна галузь функціонували як слід.

Яка насправді ситуація з українськими біженцями в Чехії?

У відповідь на звинувачення Окамури щодо того, що українці, мовляв, зловживають соціальними виплатами, голова ГДПН Мартін Купка навів офіційні дані – і вони показують, що випадки порушень насправді поодинокі.

Зараз у Чехії проживає приблизно 400 000 українців, і вже понад 175 тисяч з них офіційно працевлаштовані та сплачують податки. А ось значну частину від решти біженців складають діти.

Окрім того, наявність такої великої кількості українців в Чехії звільняє країну від міграційного пакту ЄС щодо обов'язкового переселення інших мігрантів.

Що варто знати українцям за кордоном?

В Євросоюзі погодилися, що тимчасовий захист необхідно продовжити і після 2027 року – та це може статися з кількома суттєвими змінами. І стосуватимуться вони передусім чоловіків призовного віку. Чимало країн виступають за те, аби обмежити для них доступ до надання притулку.

Втім. там також зазначають, що ці правила торкнуться тільки нових біженців. Натомість на чоловіків, що вже мають захист в Європі, нові правила не вплинуть.