Последний опрос CBOS в Польше показал, что, несмотря на то, что половина респондентов по-прежнему поддерживает вступление Украины в Евросоюз, они все реже выступают за скорейшее принятие решения, пишет InPoland.

Как поляки относятся к вступлению Украины в ЕС?

Мнения относительно интеграции Украины в ЕС в Польше в последнее время явно ухудшаются: новый опрос показывает, что сейчас в стране фиксируется самый высокий уровень сопротивления с самого начала проведения таких исследований.

Большинство респондентов, а именно 41%, считают, что Украина должна вступить в Европейский Союз, но не сразу. И это значительное падение по сравнению с предыдущими опросами.

Между тем быстрое вступление Украины в ЕС поддерживают лишь 9% поляков – а это самый низкий результат за всю историю опросов CBOS. А вот противников вступления Украины в ЕС – целых 40% – и это на 23% больше, чем осенью 2023 года.

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Наиболее скептично настроены люди с правыми взглядами и самые молодые респонденты в возрасте 18 – 24 лет.

Также опрос показал, как поляки видят наиболее вероятный сценарий завершения войны. И 55% респондентов убеждены, что война закончится территориальными уступками со стороны Украины. Но доля пессимистических прогнозов уменьшилась.

Растет число людей, убежденных в том, что сценарий для Украины будет более благоприятным. Например, 14% поляков верят, что российские войска уйдут с части оккупированных территорий, и верят в возвращение к границам, существовавшим до февраля 2022 года.

39% поляков считают, что Польша оказывает Украине достаточную военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Но среди остальных мнения разделились: 22% считают, что помощи недостаточно, а 27% – что ее слишком много.