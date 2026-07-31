Останнє опитування CBOS у Польщі показало, що попри те, що половина учасників все ще підтримують вступ України до Євросоюзу, все рідше вони виступають за швидке рішення, пише InPoland.

Як поляки ставляться до вступу України до ЄС?

Думки щодо інтеграції України до ЄС в Польщі останнім часом явно погіршуються: нове опитування демонструє, що зараз в країні фіксується найвищий рівень спротиву з самого початку проведення таких досліджень.

Найбільше респондентів, а саме 41%, вважають, що Україна повинна вступити до Європейського Союзу, але не одразу. І це значне падіння порівняно з попередніми опитуваннями.

Тим часом швидкий вступ України до ЄС підтримують лише 9% поляків – а це найнижчий результат за усю історію опитувань CBOS. А ось противників вступу України до ЄС аж 40% – і це на 23% більше, ніж восени 2023 року.

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Найбільш скептично налаштовані люди з правими поглядами та наймолодші респонденти віком 18 – 24 роки.

Також опитування показало, як поляки бачать найбільш ймовірний сценарій завершення війни. І 55% респондентів переконані, що війна завершиться територіальними поступками з боку України. Але відсоток песимістичних прогнозів зменшився.

Зростає кількість людей, що переконані, що сценарій для України буде сприятливішим. Наприклад, 14% поляків вірять, що російські війська вийдуть з частини окупованих територій, і вірять у повернення до кордонів, що були до лютого 2022 року.

39% поляків вважають, що Польща надає достатньо військової, фінансової та гуманітарної підтримки Україні. Але серед решти думки розділилися: 22% вважають, що допомоги недостатньо, а 27% – що її забагато.