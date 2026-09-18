Туннель строят под холмом Гроховичная, а его общая длина составит целых 2255 метров, пишет Portal Samorządowy.

Что известно о строительстве туннеля под Карпатами?

Работы начались 17 июня 2026 года после того, как был построен 14-метровый подготовительный участок. Первую нить машина завершила еще в декабре 2025 года.

Между двумя туннелями обустроят 15 поперечных переходов, а также дополнительный аварийный проезд – это позволит быстрее эвакуировать людей или перенаправить движение в случае чрезвычайной ситуации. Именно этот туннель станет главным инженерным объектом примерно 10-километрового участка скоростной дороги S19.

Эксперты считают, что строительство двухпутного Бескидского туннеля может не только увеличить пропускную способность железной дороги, но и будет способствовать развитию транзитного потенциала Украины: объект входит в пятый панъевропейский транспортный коридор, соединяющий Италию, Словению, Венгрию, Словакию, Украину и Россию.

В настоящее время стоимость объекта составляет 142 миллиона долларов.

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Что нужно знать украинцам, отправляющимся в Польшу?

Пограничники предупредили, что все пограничные пункты пропуска отныне не будут работать во время воздушных тревог. Принять такие меры пришлось из-за того, что в последнее время россияне неоднократно проводили атаки на объекты пограничной инфраструктуры и создавали угрозу для людей, находившихся на пунктах пропуска.

При этом ограничение будет действовать независимо от уровня тревоги – желтого или красного – и во всех областях Украины.