Тунель будують під пагорбом Гроховічна, а його загальна довжина становитиме аж 2255 метрів, пише Portal Samorządowy.

Що відомо про будівництва тунелю під Карпатами?

Роботи почали 17 червня 2026 року після того, як спорудили 14-метрову підготовчу ділянку. Першу нитку машина завершила ще у грудні 2025 року.

Між двома тунелями облаштують 15 поперечних переходів, а також додатковий аварійний проїзд – це дасть змогу швидше евакуювати людей, або ж перенаправити рух у випадку надзвичайної ситуації. Саме цей тунель стане головним інженерним об'єктом приблизно 10-кілометрової ділянки швидкісної дороги S19.

Фахівці оцінюють, що будівництво двоколійного Бескидського тунелю може не тільки збільшити пропускну здатність залізниці, але й сприятиме розвитку транзитного потенціалу України: об'єкт входить до п'ятого пан'європейського транспортного коридору, що сполучає. Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину, Україну та Росію.

Наразі вартість об'єкта становить 142 мільйони доларів.

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Що треба знати українцям, що їдуть до Польщі?

Прикордонники попередили, що усі прикордонні пункти пропуску відтепер не працюватимуть під час повітряних тривог. Вжити таких заходів довелося через те, що останнім часом росіяни неодноразово атакували об'єкти прикордонної інфраструктури та створювали загрозу для людей, що перебували на пунктах пропуску.

При чому обмеження працюватиме незалежно від рівня тривоги – жовтого чи червоного – та в усіх областях України.