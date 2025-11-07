Запретный город построили еще в XV веке во времена династии Мин – тогда это была резиденция императорской семьи. Позже его захватили императоры из династии Цин, что реконструировали и восстановили немало его частей. А вот дворцовый музей открылся на месте Запретного города только в 1925 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему открыли часть Запретного города?

В течение очень долгого времени части Запретного города использовали для хранения вещей и даже разнообразного мусора – и тогда большая часть раскидистого бывшего императорского дворца в центре китайской столицы еще не была открыта для публики.

Очень часто там случались пожары, ведь здания в основном деревянные – и немалая часть домов находилась в аварийном состоянии. Но уже несколько десятилетий во Дворцовом музее происходят реставрационные работы – и совсем недавно часть Запретного города, а именно сад Цяньлун, небольшой участок в северо-восточной части комплекса, открыли для туристов.

Считается, что это "самый изысканный и красивый сад" всего комплекса. На его реставрацию пришлось потратить 25 лет – и это лишь один из шагов в усилиях музея по сохранению архитектуры, пишет China Discovery.

Сад, назван в честь императора Цяньлуна, расположен рядом с еще одной популярной туристической достопримечательностью в самом музее. А незаметный вход в него свидетельствует о замысле императора из династии Цин сделать его местом для личного отдыха.

Сад занимает площадь в 6000 квадратных метров – то есть он меньше футбольного поля. И это существенно отличает его от других частей Запретного города, определяемых широкими открытыми пространствами, которые должны были олицетворять величие имперской власти.

Для этого же сада пример дизайна позаимствовали из частных садов на юге Китая, чтобы сделать планировку более компактной.

Архитектура создала очень узкое пространство для размещения многих пейзажей. Когда смотришь на пейзажи снизу и сверху внутреннего павильона, на искусственных холмах, открываются разные перспективы,

– поделился архитектор Хо Пуай-пен.

