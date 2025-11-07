Заборонене місто збудували ще у XV століття за часів династії Мін – тоді це була резиденція імператорської родини. Пізніше його захопили імператори з династії Цін, що реконструювали та відновили чимало його частин. А ось палацовий музей відкрився на місці Забороненого міста лише 1925 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому відкрили частину Забороненого міста?

Протягом дуже довгого часу частини Забороненого міста використовували для зберігання речей та навіть різноманітного сміття – і тоді більша частина розлогого колишнього імператорського палацу у центрі китайської столиці ще не була відкрита для публіки.

Дуже часто там траплялися пожежі, адже будівлі здебільшого дерев'яні – і чимала частина будинків перебувала в аварійному стані. Та вже кілька десятиліть у Палацовому музеї відбуваються реставраційні роботи – і зовсім нещодавно частину Забороненого міста, а саме сад Цяньлун, невелику ділянку у північно-східній частині комплексу, відкрили для туристів.

Вважається, що це "найвишуканіший та найкрасивіший сад" усього комплексу. На його реставрацію довелося витратити 25 років – і це лише один з кроків у зусиллях музею щодо збереження архітектури, пише China Discovery.

Сад, названий на честь імператора Цяньлуна, розташований поряд з ще однією популярною туристичною пам'яткою у самому музеї. А непомітний вхід до нього свідчить про задум імператора з династії Цін зробити його місцем для особистого відпочинку.

Сад займає площу у 6000 квадратних метрів – тобто він менший за футбольне поле. І це суттєво відрізняє його від інших частин Забороненого міста, що визначаються широкими відкритими просторами, що мали уособлювати велич імперської влади.

Для цього ж саду приклад дизайну запозичили з приватних садів на півдні Китаю, аби зробити планування компактнішим.

Архітектура створила дуже вузький простір для розміщення багатьох пейзажів. Коли дивишся на пейзажі знизу та зверху внутрішнього павільйону, на штучних пагорбах, відкриваються різні перспективи,

– поділився архітектор Хо Пуай-пен.

