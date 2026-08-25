В 2026 году среди всех стран-членов ЕС и кандидатов на вступление Украина имеет самую низкую минимальную заработную плату – всего 169 евро в месяц. Между тем в Польше она составляет 1119 евро, а вот в Германии и вовсе – 2343 евро. 24 Канал рассказывает, где именно у украинцев есть наилучшие шансы заработать деньги.

Какие зарплаты в Германии?

В Германии почти каждый пятый житель попадает в категорию с очень низким уровнем дохода – и только довольно небольшой процент населения получает действительно высокие зарплаты. Поэтому в этом году правительство страны начало активно обсуждать налоговую реформу и новые подходы, чтобы поддержать средний класс.

Людьми с очень низким доходом в Германии считаются те, кто зарабатывает менее 1538 евро в месяц. Низкооплачиваемыми же работниками являются те, кто получает до 3381 евро в месяц. Между тем, чтобы считаться относительно обеспеченными, нужно зарабатывать от 3725 до 4540 евро в месяц.

Особое внимание в Германии также уделяют медианной зарплате – это показатель, отражающий средний доход в месяц без учета небольшого процента людей, получающих очень высокие зарплаты. По состоянию на 2025 год медианная зарплата в Германии составляла чуть более 4100 евро в месяц, пишет Visit Ukraine.

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Но если вы планируете уехать на заработки, очень важно учитывать не только уровень зарплат, но и местный уровень расходов – а они в Германии не только достаточно высоки, но и сильно зависят от города, федеральной земли и т. д. Например, в небольших городках достаточно будет 3500–4000 евро для стабильной жизни. А вот в мегаполисах такая сумма покроет только базовые расходы.

Дороже всего жить и, соответственно, работать в Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге и Берлине. Там только аренда однокомнатной квартиры обойдется в более чем 1200–1800 евро в месяц, и это еще без учета коммунальных услуг.

Каковы зарплаты в 2026 году в Польше?

Средняя зарплата в Польше в 2026 году уже почти достигла 10 тысяч злотых – но этот показатель на самом деле не отражает доходы большинства работников. Более 40% всех работников не получают больше 6802 злотых в месяц.

Между тем самые высокие доходы в стране сейчас сосредоточены в добывающей и цифровой сферах. Средняя зарплата, впрочем, может легко создать ложное впечатление о фантастических доходах, которые получают польские работники.

А вот для того, чтобы войти в 30 % самых высокооплачиваемых работников, нужно получать не менее 10 257 злотых в месяц.

Интересно! Если сравнивать зарплаты в Польше и Украине после уплаты налогов, то в Польше она составляет примерно 85 000 гривен, а вот в Украине – примерно 21,8 тысячи гривен. Таким образом, польский показатель превышает украинский примерно в 4 раза.

Сколько реально зарабатывают украинцы в Польше и Германии?

Несмотря на значительную и очевидную разницу в зарплатах в Польше и Германии, суммы, которые получают украинские работники, могут отличаться не так сильно, как может показаться. Например, в Польше все меньше работников соглашаются на неквалифицированные должности – а это сильно влияет на уровень зарплаты.

Украинцы реже, чем раньше, соглашаются на неквалифицированные должности. На данный момент без соответствующей квалификации работают около 36%,

– поделилась эксперт по трудоустройству Галина Кириченко в интервью "РБК-Украина".

Украинцы довольно легко интегрируются в польскую экономику – многие из них уже выучили язык, получили местное образование и подтвердили квалификацию – а это открывает доступ к более стабильным и лучше оплачиваемым рабочим местам.

Поэтому тезис о том, что украинцы в Польше – это лишь дешевая рабочая сила, уже давно "не соответствует реалиям польского рынка труда". В то же время эксперт отметила, что в Польше зарплата украинцев зависит не от национальности, а от квалификации, отработанных часов и т. д. Те же правила действуют в Германии. Поэтому сам термин "зарплата украинцев" не совсем корректен.

Между тем блогер Людмила Русина, которая с 2022 года проживает в Германии, рассказала, что многим беженцам приходится устраиваться на работу с минимальной зарплатой. Или же они получают всего на 300–400 евро больше минимальной зарплаты.

По словам украинки, даже когда беженцы устраиваются по специальности, зачастую не могут рассчитывать на такую же зарплату в стране, как у немцев.

Иностранцев приглашают на собеседования специально, зная, что могут получить хорошего специалиста с прекрасным образованием и опытом за минимальные средства,

– поделилась украинка.

В то же время блогер советует "не вестись" на обещания об огромных зарплатах в Германии: прежде всего следует просчитать, что за ними стоит. Но даже минимальной зарплаты Людмиле хватает, чтобы комфортно жить в стране.