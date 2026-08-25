В 2026 році серед усіх країн-членів ЄС та кандидатів на вступ Україна має найнижчу мінімальну заробітну плату – всього 169 євро на місяць. Тим часом у Польщі вона становить 1119 євро, а ось у Німеччині і взагалі – 2343 євро. 24 Канал розповідає, де саме українці мають найкращі шанси заробити гроші.

Які зарплати в Німеччині?

У Німеччині майже кожен п'ятий житель потрапляє до категорії з дуже низьким рівнем доходу – і тільки досить невеликий відсоток населення отримує справді високі зарплати. Тож цьогоріч уряд країни почав активно обговорювати податкову реформу та нові підходи, аби підтримати середній клас.

Людьми з дуже низьким доходом у Німеччині вважаються ті, що заробляють менше, ніж 1538 євро на місяць. Низькооплачуваними ж працівниками є ті, що мають до 3381 євро на місяць. Тим часом для того, аби вважатися відносно заможними, слід заробляти вже від 3725 до 4540 євро щомісяця.

Особливу увагу у Німеччині також приділяють медіанній зарплаті – це показник, що відображає середній дохід на місяць без впливу невеликого відсотка людей, що отримують дуже високі зарплати. Станом на 2025 рік медіанна зарплата в Німеччині становила трохи більше за 4100 євро на місяць, пише Visit Ukraine.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але якщо ви плануєте їхати на заробітки, дуже важливо враховувати не тільки рівень зарплат, але й місцеві витрати – а вони в Німеччині не лише досить високі, але й сильно залежать від міста, землі тощо. Наприклад, у невеликих містечках достатньо буде 3500 – 4000 євро для стабільного життя. А ось у мегаполісах така сума покриватиме тільки базові витрати.

Найдорожче жити й, відповідно, працювати, у Мюнхені, Франкфурті, Гамбурзі та Берліні. Там лише оренда однокімнатної квартири обійдеться у понад 1200 – 1800 євро на місяць, і це ще без комунальних послуг.

Які зарплати в 2026 році у Польщі?

Середня зарплата в Польщі 2026 року вже майже сягнула 10 тисяч злотих – але цей показник насправді не відображає доходи більшості працівників. Більш ніж 40% від усіх робітників не отримують більше за 6802 злотих на місяць.

Тим часом найвищі доходи в країні зараз зосередилися у видобувній та цифровій сферах. Середня зарплата, втім, може легко створити хибне враження про фантастичні доходи, що отримують польські працівники.

А ось для того, аби увійти у 30% найбільш високооплачуваних працівників, потрібно отримувати щонайменше 10 257 злотих на місяць.

Цікаво! Якщо порівнювати зарплати у Польщі та в Україні після сплати податків, у Польщі вона становить приблизно 85 000 гривень, а ось в Україні – приблизно 21,8 тисячі гривень. Відтак, польський показник вищий за український приблизно у 4 рази.

Скільки реально заробляють українці у Польщі та Німеччині?

Попри значну й очевидну різницю у зарплатах в Польщі та Німеччині, суми, що отримують українські робітники, можуть відрізнятися не так сильно, як може видатися. Наприклад, у Польщі все менше працівників погоджуються на некваліфіковані посади – а це сильно впливає на рівень зарплатні.

Українці рідше, ніж раніше, погоджуються на некваліфіковані посади. На цей момент не за кваліфікацією працюють десь 36%,

– поділилася експертка з працевлаштування Галина Кіріченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Українці досить легко вливаються в польську економіку – багато з них вже вивчили мову, здобули місцеву освіту та підтвердили кваліфікацію – а це відкриває доступ до стабільніших та краще оплачуваних робочих місць.

Тож теза про те, що українці у Польщі – це лише дешева робоча сила, вже давно "не відповідає реаліям польського ринку праці". Водночас експертка зауважила, що в Польщі зарплата українців залежить не від національності, а від кваліфікації, відпрацьованих годин тощо. Ті самі правила діють у Німеччині. Тож сам термін "зарплата українців" є не зовсім коректним.

Тим часом блогерка Людмила Русіна, що з 2022 року проживає у Німеччині, поділилася, що багатьом біженцям доводиться влаштовуватися на роботи з мінімальними зарплатами. Або ж вони отримують лише на 300 – 400 євро більше за мінімум.

За словами українки, навіть коли біженці влаштовуються за спеціальністю, часто не можуть розраховувати на таку ж зарплату в країні, як і німці.

Іноземців запрошують на співбесіди навмисно, знаючи, що можуть отримати гарного спеціаліста з прекрасною освітою й досвідом за мінімальні кошти,

– поділилася українка.

Водночас блогерка радить "не вестися" на обіцянки про величезні зарплати в Німеччині: передусім слід прорахувати, що за ними стоїть. Але навіть мінімальної зарплати для Людмили вистачає, аби комфортно жити у країні.