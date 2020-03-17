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      Закриття метро: заступник Кличка розповів, як кияни їздитимуть на роботу

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      Метро Києва через пандемію коронавірусу закриють сьогодні, 17 березня, о 23:00. У наземному громадському транспорті дозволятимуть перебувати не більше 10 осіб. Однак як кияни тепер їздитимуть на роботу та чи вплине закриття метро на бюджет міста – в ефірі 24 каналу розповів заступник Київського міського голови Володимир Прокопів.

      Він зазначив, що відповідальність за те, як розвиватиметься епідемія в Україні, несуть усі люди, незважаючи від того, хто де працює. Тому закликав до такого рішення Кабміну поставитись серйозно.

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      За його словами, спочатку у міські раді обговорювали лише певні обмеження для людей, які перебувають у метро. До прикладу, впускати у вагон не більше 20 людей. Однак в уряді наполягли саме на закритті.

      Це надзвичайно неприємне рішення. Київська влада не планувала це робити у такому об'ємі. Наразі маємо постанову уряду, яка обов'язкова до виконання в усій країні, тому виконуватимемо це і в Києві,
      – розповів Прокопів.

      Він додав, що для того, аби хоч якось зменшити негативні наслідки цього рішення, у місті продублюють гілки метро наземним громадським транспортом. Все для того, аби люди мали можливість їздити на роботу.

      Однак рекомендуємо усім, кому це можливо, обмежитись і працювати дистанційно,
      – додав заступник мера.

      Згідно з рішенням уряду, у громадському транспорті можуть перебувати не більше 10 осіб. Однак Прокопів заявив, що через це правило між киянами та водіями можуть бути певні конфлікти ат скандали.

      "На жаль, я думаю, будуть. Ми вже неодноразово мали практику, коли деякі суб'єкти господарювання не дотримувалися певних рішень Київської міськради. За це вони несли відповідальність в залежності від ситуації. Сьогодні ми надали певні доручення профільним службам, а також Національній поліції, аби вони перевіряли, чи дотримуються кияни цього рішення", – ствердив Прокопів.

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      Також, як розповів заступним мера Києва, закриття метро суттєво вплине на бюджет міста. Однак про цифри поки говорити рано.

      Та це крапля в морі у порівнянні з тим, що може відбутись від таких голосувань, які ми мали вчора у Раді – коли відміняють весь податок на землю, який і є бюджетоутворюючим у містах. В багатьох інших населених пунктах без цього податку бюджети залишаться голими,
      – додав Володимир Прокопів.

      Наприкінці заступник мера додав, що такі заходи вводяться тільки для того, щоб вберегти життя людей, якими б неприємними вони не були. 

      Що відомо про карантин в Україні?Повередньо відомо, що він має тривати до 3 квітня. На цей період обмежили рух громадського транспорту, залізничне і авіаційне сполучення як всередині так і зовні країни.

      Також обмеження стосуються роботи торговельних центрів, спортивних залів, кафе і ресторанів. Вони повинні бути закритими. Та, попри це, дозволяється приготування їжі на виніс.

      карантин
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Метро Новини Києва Новини України
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