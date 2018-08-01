Залишки коштів у Держказначействі сягнули п'ятирічного мінімуму

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку до початку серпня 2018 року знизилися до рівня грудня 2013 року і склали 1,99 мільярда гривень. Скорочення за місяць склало 7,4 мільярда гривень.

Про це йдеться в опублікованих даних Державної казначейської служби.

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Варто зазначити, що минулого року в цей самий час коштів на рахунках казначейства було майже у 22 рази більше – 44 мільярдів гривень. У червні цього року цей показник був на 8 мільярдів більший і становив 9,3 мільярда гривень.



Дані Державної казначейської служби

Нагадаємо, Державна казначейська служба виділила Пенсійному фонду позики для покриття касового розриву по надходженнях єдиного соціального внеску та фінансуванню виплат пенсій в липні.